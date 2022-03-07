‘Elektrik fiyatlarında eski sisteme dönülmeli’

Zafer Partisi Çorum İl Başkanı Bedii Onan yaptığı açıklamada elektrik zamlarına tepki gösterdi.

2022 yılının ilk gününde elektrik fiyatlarına gelen zam hakkında vatandaşın tepkisinin sürdüğünü ve halkın bu zamana kadar bu kadar yüksek bir zam görmediğini kaydeden Bedii Onan;

“Elektrikte zam açıklamasını EPDK yazılı açıklama ile yaptı. Açıklamada yapılan zam allanıp, pullanıp, çıkarılan yasaya bağlanıp, elektrik kullanımında kademeli tarife uygulamasına geçildiği belirtilerek, "Kademeli tarifenin hedefi dar gelirli vatandaşlarımızı korumak ve enerji kullanımında tasarruf ve verimliliği artırmak, pandemi koşulları sebebi ile hammadde fiyatlarında yaşanan artışlar sonucunda enerji maliyetlerinde de çok büyük artışlar neden olarak gösterilmiştir. Oysa, elektrik üretiminde yatırım maliyetinin dışında rüzgarın, güneşin ve suyun bedelinin olmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Konutlarda 210 kw olarak tespit edilen ilk kademe, toplumsal tepkilerden sonra 240 kw ye yükseltilmiş, bilahare elektrik faturalarına eklenen KDV %8’e çekilmiş, lakin faturalardaki yüksek rakamlar sebebiyle toplumsal tepki devam etmektedir. Bütün bunlar yapılırken, dağıtım şirketlerinin kar ve kazançlarından indirim yapılmamıştır. Dağıtım şirketleri koruma altına mı alınmıştır? Halkın düşünülmediği, bilakis dağıtım şirketlerinin menfaatlerinin düşünüldüğü bir ortam oluşmuştur. KDV indirimi ile devletin vergi gelirlerinde ciddi bir düşüş olacaktır. Elektrik dağıtım ve üretim firmalarının borçları ve faiz giderleri ile kambiyo zararlarının yapılan fahiş zam ile vatandaşa fatura edilmesi son derece yanlış bir karardır. Elektrik dağıtım işi, toplamda 13 milyar dolara 2036 yılına kadar özelleştirilmiştir. Bu firmalar, aldıkları enerji dağıtım işine 8 milyar dolar civarında yatırım yapmışlar, ama yüksek kar elde etme düşüncesi ile niteliksiz eleman çalıştırma ve eklenen kalemler ile sorun ve sıkıntılar yükselmiştir. İki ayda okunup, faturalandırılan elektrik tüketimi, dağıtımın özelleştirilmesi ile birlikte aylık faturalandırılmaya başlanmış, kısa bir süre sonra iki ayda ödenen fatura bedelleri, aylık ödenir hale gelmiştir. Kısacası gizli bir zam yapılmış, elektrik dağıtım şirketleri toplum tepkisine rağmen korunmaya ve kollanmaya devam edilmiştir. Isparta’da yaşanan arıza ve kesintilerin yaşanması, yarının geleceğine ve olabileceklere işarettir. Isparta’nın hali pür melali, elektrik arızası ve kesintileri sonunda, tüm ülke tarafından görüldü. Isparta elektriksiz kaldı. Dağıtıcı firma, tepkiler çoğalınca, televizyon ve gazeteleri reklam ile doldurdu. Reklamlar Isparta halkının yaşadığı mağduriyeti giderdi mi? Bilinmez ama tv ve gazetelere gelir olarak ciddi fayda sağlamıştır. Elektrik günümüzde temel bir ihtiyaçtır. Elektrik fiyatları ülke gerçeklerine ve vatandaşın asgari gelir seviyesine göre fiyatlandırılmalıdır. Dünyada en ucuz enerji ülkemizde açıklamalarından, ülke gerçeklerine dönülmelidir. Artan elektrik fiyatları konutlar için ödeme sıkıntısı oluşturduğu gibi, elektrik kullanarak çalışan, esnaf ve sanatkârlarında maliyetlerinin artmasına ve gelirlerinin düşmesine neden olmaktadır. Elektrik fiyatlarında, eski sisteme dönülmeli ve bahsi geçen kademelendirmeli fiyat öngören kanun bir an önce mülga olmalıdır.”dedi. (Haber Merkezi)