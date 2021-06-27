Elektrikçi esnafından eylem kararı

Çorum Elektrik ve Su Tesisatçıları Odası'na üye elektrikçi esnafı YEDAŞ'ın evrak işlerini zamanında ve hızlı yapmamasından şikayet etti.

Oda üyesi esnaf geçtiğimiz Perşembe günü ÇESOB'ta bir araya gelerek oybirliği ile YEDAŞ'a ikinci bir emre kadar dosya gönderilmemesi ve buna rağmen işlerin hızlandırılmaması durumunda ise YEDAŞ önünde eylem yapma kararı aldı.

Elektrik ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt, YEDAŞ'a dosya bırakan elektrikçi esnafının işlerinin yavaş yürümesinden dolayı vatandaşların mağduriyet yaşadığı gibi esnafın da mesaisinden çalındığını söyledi.

Resmi prosedürlerin hızlandırılması ve işlerin kolaylaştırılması için Sinop, Bafra, Ordu, Samsun ve Amasya Oda Başkanları ile birlikte YEDAŞ yetkililerine konuyu aktardıklarını ifade eden Erol Bozkurt, buna rağmen sorunların çözülmediğini dile getirdi. 5 ilin Oda Başkanları ile YEDAŞ'a 1 ay süreyle dosya göndermeme kararı aldıklarını anlatan Bozkurt, bu kararı Çorum'da da kararlılıkla uygulayacaklarını kaydetti.

Teknoloji çağında olunmasına rağmen hala esnaf ve vatandaşların mağduriyet yaşamasına bir anlam veremediklerini vurgulayan Erol Bozkurt, "Elektrikçi esnafları olarak YEDAŞ'tan bizlere ilgi göstermelerini, işlemlerde kolaylık sağlamalarını ve mesailerimizden çalmamalarını istiyoruz. Gel-gitler yüzünden bıktık. Tüm mesaimizi YEDAŞ'a harcamak zorunda değiliz." diye konuştu.

Müşterilere karşı sürekli mahcup duruma düştüklerini dile getiren Bozkurt, "5 ilin Oda Başkanı ile almış olduğumuz ortak karar ile artık YEDAŞ sistemine dosya yükleme yapmayacağız. Bize düşen işe başlama ve iş bitirim belgesini doldurarak evrakları müşteri ile YEDAŞ'a göndereceğiz. Bizler sadece müşterilerimizin işlerinin hızlı görülmesini ve onlara karşı mahcup duruma düşmek istemiyoruz." dedi.

Toplantıda YEDAŞ'la yaşadıkları sorunları uzun uzun masaya yatıran elektrikçi esnafı, YEDAŞ'a ikinci bir emre kadar dosya gönderilmemesi ve buna rağmen işlerin hızlandırılmaması durumunda ise YEDAŞ önünde eylem kararını oybirliği ile aldı.

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2021, 19:00