Elektrikli araçları sergilediler

FATİH AKBAŞ

Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nda yapılan, “Elektrikli ve Hibrit Araçlar” panelinin ardından öğrenciler bu araçları yakından görme fırsatı buldular.

MYO Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panelde konuşmacılar ilk olarak elektrikli araçlar hakkında bilgiler verdiler.

Daha sonra ise Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Furkan Akbulut’un moderatörlüğünde yapılan panelde, Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram ‘Türkiye’de Elektrikli ve Hibrit Araçlar’, ABB E-mobilite Pazarlama Sorumlusu Mina Başaran ‘Elektrikli Araç Şarj İstasyonları’, Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Karamangil ‘Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Otomotiv Sektörü’, Hitit Üniversitesi Elektrik ve Enerji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seyfi Şevik ‘Güneş Enerjili Araç Şarj İstasyonları’ konularında sektör temsilcilerine ve öğrencilere bilgiler aktardılar.

Panelin ardından ise katılımcılar elektrikli araçları yakından inceleme fırsatı buldular.

TEHAD Başkanı Berkan Bayram, sektör temsilcileri ile öğrencilerin elektrik araçlar ile ilgili sorularını cevapladı.