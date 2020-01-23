Elektrikli bisiklet üzerine düşen genç yaralandı

FATİH BATTAR

Çorum’da elektrik bisikletliyle kaza yapan yabancı uyruklu genç, yaralandı.

Olay bug saat 16.30 sularında Saat Kulesi civarında meydana geldi. Elektrikli bisikletiyle aşırı hızla otobüsün arkasından dönmeye çalışan Irak uyruklu genç, yağışlı havanın da etkisiyle elektrikli bisikletinin üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

Ayağında platini olduğu öğrenilen gence ilk müdahaleyi otobüsten inen vatandaşlar yaptı. Bisikletin üzerine düşmesi sonucu acı içinde kıvranan genç, olay yerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Iraklı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili çevredeki vatandaşların ifadesine başvururken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2020, 20:23