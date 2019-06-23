Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı

Ticaret Bakanlığı'nın Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre bazı eşyalardaki taksit 18 aya çıktı.

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı

Ticaret Bakanlığı'nın Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre bazı eşyalardaki taksit 18 aya çıktı.

Mobilya, kuyum ve elektronik eşya satışlarında  uygulanacak taksit sayıları artırıldı. Ticaret Bakanlığının "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar  Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de  yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet  bilgisayarlar ile fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan televizyon ve cep  telefonu satışlarında 6 aya kadar taksitlendirme yapılabilecek.

Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum  satışlarında 4 aya kadar taksitlendirme imkanı tanınırken, diğer kuyum  satışlarında ise taksitlendirme yapılamayacak. Buzdolabı, çamaşır, bulaşık makinesi ile ev aletleri gibi elektrikli  eşya satışları ve mobilya satışlarında taksitlendirme süresi de 18 aya  çıkarıldı. Söz konusu düzenlemeden önce taksitlendirme süresi, ses ve görüntü  sistemleriyle fiyatı 3 bin liranın üzerinde olan televizyon satışlarında 3 ay,  bilgisayar ve tablet bilgisayarla fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep  telefonu satışlarında 6 ay, fiyatı 3 bin liranın altında olan televizyon  satışlarında ise 9 ay olarak uygulanırken, kuyum satışlarında taksitlendirme  yapılamıyordu. (Haber Merkezi)

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