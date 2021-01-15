‘Eleman arayan İŞKUR’u tercih etsin’

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Levent Tuzcu, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür’ü ziyaret etti.

Ziyarette kurumlarının esnaf ve sanatkarlara sunduğu desteklerden bahseden Levent Tuzcu, eleman arayan esnaf ve sanatkarların İŞKUR’a kayıtlı elemanları tercih etmelerini istedi.

Tuzcu, kurumlarına kayıtlı elemanları yanlarında çalıştırmaya başlayan işverenlerin, İŞKUR’'un sunduğu tüm desteklerden yararlanma fırsatı bulacaklarını söyledi. Ayrıca yine eleman arayan işverenlerin aradıkları elemanlarda istedikleri nitelikleri belirtmeleri halinde kendilerine yardımcı olduklarını da kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, Esnaf ve Sanatkarlar Birliği olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da İŞKUR'la iş birliği içerisinde çalışacaklarını ifade etti.