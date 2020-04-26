Elif Optik’ten sağlık çalışanlarına özel hediye

RECEP MEBET

Elif Optik, koronavirüs salgınında fedakarca görevlerini sürdüren sağlık çalışanlarını unutmadı.

Firma yetkililerinden Optisyen Elif Yağlı Demircan ve eşi Samet Demircan, “Sosyal sorumluluk kapsamında sağlık çalışanlarına koruyucu gözlük ve buğulanma önleyici bez hediye ediyoruz” diye konuştular.

“Halk sağlığı için kendi canlarını hiçe sayan kahramanlarımızı unutmadık” diyen Samet Demircan, sağlık alanında faaliyet gösteren bir işletme olarak tüm sağlık çalışanlarının yanında olduklarını söyledi.

Demircan, sağlık çalışanlarının hediyelerini Gazi Caddesi numara 29 ve Azapahmet Sokak numara 17’deki şubelerinden ücretsiz olarak teslim alabileceklerini sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2020, 18:10