Elit Kişisel Gelişim’den 2 Türkiye birincisi

FATİH BATTAR

Elit Kişisel Gelişim Merkezi, Liselere Giriş Sınavı (LGS)’nda 500 tam puan alarak Türkiye birincileri olan öğrencileri Alper Koç ve Uğur Arslan Şen’i altın ve başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Ödül töreninde Elit Kişisel Gelişim Merkezi Müdürü Seçil Özkan, LGS sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincileri olan öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Merkez olarak Türkiye birincilerinin yanı sıra 30 öğrencinin Fen Lisesi’ne gidebilecek puanları aldığına dikkat çeken Özkan, tüm öğrencileri ile gurur duyduklarını belirterek; “Üstün başarılarından dolayı bütün öğrencilerimi kutluyorum. Bu başarıda emekleri geçen öğretmen ve velileri de tebrik ediyorum.” diye konuştu

Konuşmaların ardından Türkiye birincileri Alper Koç ve Uğur Arslan Şen’e altın ve başarı belgesi takdim edildi. Okul Müdürü Seçil Özkan ayrıca sınavda başarılı olan öğrencilere başarı belgesi takdim etti.