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Sezer Kayacı’nın kurucusu olduğu Elitel Lojistik, yeni yerinde hizmete girdi.

Daha önce Uğur Mumcu Caddesi Bulvar İş Merkezi numara 2/12’de faaliyet gösteren Elitel Lojistik, Gazi Caddesi Kaşkar İş Merkezi numara 31/3’te hizmet vermeye başladı.

Çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Sezer Kayacı, uluslararası taşımacılık alanında iki yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelere komple ve parsiyel taşımacılık gerçekleştirdiklerini belirten Kayacı, “Deneyimli kadromuz ve güçlü araç filomuzla Çorum başta olmak üzere Türkiye çapında faaliyet gösteriyoruz” dedi.

Kayacı, hizmetleriyle ilgili detaylı bilgi almak isteyen herkesi Elitel Lojistik’e davet etti.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021, 21:52