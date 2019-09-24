Elitpark’ta gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı

Çorum Özel Elitpark Hastanesi’nde yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Özel Elitpark Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ömer Akkaş ve Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Mehmet Duyar, olası bir yangına karşı personele bu konuda tecrübe kazandırmak amacıyla Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan tatbikatta hastane personellerine teori ve pratik eğitim verildiğini söyledi.



Tatbikata İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince sembolik olarak yakılan ateş, hastane yangın söndürme ekibinde görev alan personeller tarafından başarılı bir şekilde söndürülürken tatbikat senaryosu gereği yangın sırasında bina katında mahsur kalan hastalar kurtarılarak acil servise taşındı ve hastaların burada doktorlar tarafından muayeneleri yapıldı.

Elitpark Hastanesi Müdürü Mehmet Karakaş ve Başhemşire Esma Şenol ile çok sayıda hastane personelinin katıldığı, başarılı bir şekilde gerçekleştirilen yangın tatbikatında Başhemşire Esma Şenol beklenmedik bir yangınla karşılaşılması durumunda gerek hastaların nakledilmesi gerekse hastalara yapılan ilk müdahale için sağlık personeline çok önemli görevlerin düştüğünü belirterek, yapılan bu başarılı tatbikatın amacına olaştığını dile getirdi ve başta itfaiye Müdürlüğü çalışanları olmak üzere tüm hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2019, 20:08