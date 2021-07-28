HABER/YORUM:EROL TAŞKAN

Çatak Yolu üzerinde bulunan ormanlık alan, inşaat ve evsel atık döken sorumsuzlar yüzünden adeta ölüme terkediliyor.

Betondan tutun da her türlü inşaat atığının döküldüğü mekan haline gelen ormanlık alan, bugünden tedbir alınmazsa, kısa sürede çöplüğe dönüşmesi kaçınılmaz hale gelecek.

Çatak Yolu'ndan başlayıp İskilip Yolu üzerindeki Ömerbey Köyü'ne kadar uzanan tepelik alanda, binbir emek ve özveriyle kurulan hatıra ormanları, göz alıcı bir güzelliğe ulaştı. Çorum açısından hem manzara hem de nefes alacak yeni alanların kazanılmasının sevinci, ne acı ki zerre kadar insanlıktan nasibi olmayan sorumsuzların vurdumduymazlığı nedeniyle güzelliklerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

Kendi inşaat alanını temizleme adına, tüm pisliğini doğanın kucağına bırakan, telafisi mümkün olmayacak zararlara fırsat veren sorumsuzlar, tüm insanlığın malı olan doğayı kirletiyor olmaktan ar etmiyor, utanç duymuyor.

Henüz genç yaştaki bu güzelim ormana bile bile zarar verenlere, insanın "Elleriniz kırılsın" diyesi geliyor.

Kapısının önündeki üç dal yeşilliği diri tutmak için şebeke suyunu bile kullanmaktan geri durmayıp, güya yeşile değer veriyorum diye kasılanların, ömründe bir ağaç dahi dikmeyenlerin, ormanları katletmesine müsade edilmemeli.

Nasıl bir önlem, nasıl bir tedbir gerekiyorsa, bunu uygulamak en başta sorumluluk ve yetki sahibi kamu görevlilerinin. En ağır cezalar uygulanmalı, bunun yanı sıra da bu saatten sonra burası ve buna benzer alanlara zarar verenlerin tespiti için tedbirler artırılmalı.

Bugün elimizle öldürdüğümüz doğanın, yarın muhtacı olmamak için herkes üzerine düşeni yapmalı. Sorumluluğu sadece kamu yetkilisine yıkma kolaylığına kaçmadan, gördüğümüzü duyduğumuzu ihbar edip, bu cennet vatanın her karışını korumak adına kendimizi sorumlu saymalıyız.



