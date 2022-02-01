‘Elmalı Köyü’nün arsa meselesi yılan hikayesine döndü’

EROL TAŞKAN

Elmalı Köyü’nün 2009 yılından bu yana köy Gelişme Alanı ile ilgili çabası olduğunu anlatan Elmalı Köyü sakinlerinden Emrah Baran, “Elmalı Köyü’nün arsa meselesi ne yazık ki 13 yıldır yılan hikayesine dönmüş durumda. Tek derdimiz insanımızın köyünde kalması ve çiftçiliğine devam etmesine zemin hazırlamaktır.” dedi.

Gazetemizi ziyaret ederek konu hakkındaki şikayetlerini dile getiren Emrah Baran, 2009 yılında köy tüzel kişiliği adına yapılan işlemlerin şahıs adına yapılmış gerektiğinin kendilerine bildirildiğini, bunun üzerine uzun bir çalışmayla 187 kişinin imzasıyla arsanın şahıs arazisi konumuna getirilerek işlemlerin yürütüldüğünü söyledi.

İŞİMİ GÜCÜMÜ BIRAKTIM BU İŞİN PEŞİNDE KOŞUYORUM

En küçük bir evrakın tamamlanması için bile günlerce süren takip ve çaba göstermek zorunda kaldığını aktaran Emrah Baran, “Köyümüzün işi yarıda kalmasın diyerek, resmi kurumlar nasıl bir yol gösteriyorsa yaptık, ne söyledilerse yerine getirdik. Toplamda 16 bin 100 metrekarelik 25 arsa parseli şu an benim adıma kayıtlı. Fakat geldiğimiz noktadan bir adım bile ileri gidemediğimiz gibi tekrar en başa dönmemiz isteniyor. Bize araziyi tüzel kişilikten çıkarıp, şahıs üzerine alın diyen kurumlar, şimdi şahıs üzerinde olmaz tüzel kişilik üzerinde olması gerekir yorumuyla cevap veriyorlar. Biz artık ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız.” diye konuştu.

Köyün mücavir alan sınırında gösterilmesiyle birlikte, sorunun çözümünün Belediye Meclisi’nde olduğunu dile getiren Emrah Baran, konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı; “2009 yılında Köy Gelişme Alanı çalışmasıyla 16 bin 100 metrekarelik alan şahıs üzerinden tüzel kişiliği devredilerek, arsa temin edildi. 25 parsellik arsanın ihtiyacı olan köy halkına dağıtılması niyetiyle çıktığımız yolda başımıza gelmedik kalmadı.

İlk olarak arsa alanının tüzel kişilik üzerinde olmaması gerektiği bize bildirildi. Bunun üzerine arsa tüzel kişilikten 2021 yılında köy halkından 187 imza karşılığında şahsım üzerine devredildi. Bundan sonraki süreçte ilgili kurumlardan olumlu yazılar tek tek alındı.

Belediyeden gerekli imar düzenlemesinin çıkması için belediye alt yapının kendimiz tarafından karşılanacağı taahhüdü istedi, biz de noter aracılığı ile bu taahhüdü yerine getirdik ve bizden talep edilen 15 bin 435 TL’lik İlave Mevzi Planı ücretini yatırdık. Sıra meclis onayına gelince İmar Komisyonu olumlu raporla talebimizi onayladı. Ancak bu aşamadan sonra, tekrar işi en başa çevirip bizden söz konusu arsa alanını tüzel kişilik üzerine geçmesi gerektiği ifade edildi.

13 yıl sonra, tekrar ilk başladığımız noktaya geri dönerek, 13 yıllık tüm çabamız ortadan silindi, yılan hikayesine dönen arsa çabamızda tekrar başa döndük. Köy halkının arsa beklentisi bir türlü gerçekleşmediği için adeta kangrene dönüşmüş bir hal aldı. Bizler kanuna aykırı bir talepte bulunan değil, bilakis tüm taleplerimizi kanunların bize tanıdığı haklar üzerine kurgularken, şimdi geldiğimiz noktada işimiz tekrar olmaza giriyor. Bu arsanın benim üzerimde olmasının tek sebebi, resmi kurumların bize gösterdiği yolun böyle olmasından dolayıdır. Köylümüz 187 imza ile arsanın benim üzerime verilmesine ve işlemlerin takibine karar verdiği için ben bu konuyla ilgili uğraş veriyorum. Ben köylümün benim üzerime emanet ettiği bu meseleyii çözüme kavuşturup işime gücüme bakmak istiyorum. Derdimiz kimse ile tartışmak değil, köyümüzde ihtiyaç duyulan arsayı üretip, köylümüzün köyünde yaşamasına ve üretim yaparak memleket ekonomisine katkı vermesini sağlamaktır.”

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2022, 18:16