Elmalılılar el birliği ile köyün bakımını yapıyor

EROL TAŞKAN

Elmalı Köyü sakinleri el birliği ile köyün ortak kullanım alanlarını elden geçiriyor.

Mezarlık bakımı ile başlayan imece çalışmasında, köy muhtarı Saffet Erdemli ve köy sakinleri gayretle çalışıp köy mezarlığının bakımını gerçekleştirdi.



Otların biçilmesi, ağaçların budanmasından tutun da çevre temizliğinin yapılmasına kadar genç yaşlı demeksizin seferber olan köylüler, mezarlık bakımının ardından köy yollarının bakımı için kolları sıvadı.

Traktörlerle taşıdıkları malzemeyi sokaklara sererek yollarını düzenleyen köylüler, hem köylerini güzelleştiriyor hem de dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyor.

Köy Muhtarı Saffet Erdemli, Ramazan’ın bereketinin gönüllere yansıdığını, köy sakinlerinin genç yaşlı demeksizin köyün ortak ihtiyaçları için seferber olduğunu belirterek, “Köyümüzdeki bu samimi dayanışma ruhuna ve köyümüzün güzelleşmesine katkı sağlayan tüm köylüme gönülden teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi dirliğimizi daim etsin.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2021, 21:08