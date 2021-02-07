Elvan Kabakcı Motorlu Araçlar yeni yerinde

RECEP MEBET

Elvan Kabakcı Motorlu Araçlar, Çepni Mahallesi İnönü Caddesi Sağlık Sitesi numara 172’deki yeni yerinde hizmete girdi.

Otomotiv sektöründe 25 yılı aşan bir tecrübeye sahip olduklarını vurgulayan Elvan Kabakcı, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla yeni showroomlarını hizmete sunduklarını söyledi.

Babasından devraldığı ticari birikimle iki kuşaktır otomotiv sektöründe faaliyet gösterdiklerini anlatan Kabakcı, ikinci el binek ve ticari araç modellerini müşterilerinin beğenisine sunduklarını kaydetti.

350 metrekare alana sahip yeni showroomlarının, çağdaş konseptiyle beğeni topladığını dile getiren Kabakcı, “30 yıllık ticaret hayatımızda güneş enerjisi sistemlerinin yanı sıra ‘Kap Door’ markasıyla ahşap kapı üretimi de gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Babadan oğula, otomotiv sektöründe kalite güvenin adresi olduk” diyen Kabakcı, “Yeniliklerimizi yakından görmek isteyen herkesi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanı, Bizim Toptan karşısındaki yeni yerimize bekliyoruz” diye konuştu.