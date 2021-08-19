Emek Lokantası her hafta bir şehit ailesini ağırlıyor

Çorum’da yeni hizmete açılan Emek Et Lokantası, örnek bir uygulamayı hayata geçirdi.

Samsun yolu 2. kilometrede bulunan ve geçtiğimiz günlerde düzenlenen görkemli bir törenle hizmete açılan Emek Et Lokantası işletmecisi İsmail Ateş, işyerlerinde her hafta bir şehit ailesini ağırladıklarını söyledi.

Şehit ailelerinin yanında olduklarını hissettirmek için böyle bir kampanya başlattıklarına vurgu yapan Ateş, iki hafta içinde Mardin'in Derik ilçesinde operasyon sırasında terör örgütü üyeleriyle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Oğuz Emre Erkoç’un ve Şırnak'ta operasyon sırasında teröristler tarafından el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Habib Gökçe’nin ailelerini misafir ettiklerini açıkladı.

Ateş, “Bizler şehit ailelerine yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Onlar bizim baş tacımızdır. Onları ağırlamaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi.

“Ülkemizde yaşanan terör olaylarında hayatlarını kaybeden gencecik evlatlarımız bizlerin de yüreğimizi yakmaktadır” diyen Ateş, “Hem şehitlerimizin ailelerinin acılarına ortak olmak hem de ailelerimize yanlarında olduğumuzu hissettirmek adına böyle bir kampanya başlattık. Uzun bir süre de bu kampanyayı devam ettirmeyi düşünüyoruz. Biz Emek Lokantası olarak şehit ailelerimizin yalnız olmadıklarını göstermek için böyle bir uygulamayı hayata geçirdik. Biz, her zaman işletme olarak şehit ailelerimizin yanındayız” diye konuştu.

İlk olarak Şehit Uzman Çavuş Oğuz Emre Erkoç’un eşi Gülay, kızı Aybüke ve oğlu Hüseyin Emre’yi misafir ettiklerini ifade eden Ateş, işyerlerini onurlandırdıkları için şehit ailesine teşekkür etti.

Şehit Oğuz Emre Erkoç’un ve Uzman Çavuş Habib Gökçe’nin aileleri ise, böyle bir kampanya başlattıkları ve kendilerini misafir ettikleri için İşletme sahibi İsmail Ateş’e teşekkür etti.

Şehit aileleri ile bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyacaklarını kaydeden Ateş, tüm şehit ailelerini işletmelerine beklediklerini söyledi.