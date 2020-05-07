‘Emekçileri aldatanlara asla müsaade etmeyeceğiz’

M.BURAK YALÇIN

Hak-İş İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, son günlerde sosyal medya üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı iş yerlerinde üye kazanmak için yalan yanlış bilgilerle üye kazanmaya çalışanlara Hak-İş olarak asla müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Hak-İş İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, Gençlik Spor Bakanlığı'nda çalışan tüm işçilerin 18 nolu iş kolunda olmaları gerektiğini söyleyenlerin emekçilerin duyguları ile oynadığını belirterek, “İş kolunun 18 nolu işkolu olduğunu iddia edenler işçi kardeşlerimizi hatalı üyelik yaptırarak aldatmaktadırlar” dedi.

Hak-İş olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurt Hizmetlerinde ki işçileri ilk sendikayla tanıştıran sendika olarak tarih yazdıklarını ifade eden Mustafa Köroğlu, “Bu işyerindeki arkadaşlarımızı sendikalı yaptığımızda bizimle ve işçi kardeşlerimizle alay eden sendikalar, şimdi sahada işçilerimizi yalan yanlış bilgilerle aldatmanın peşindeler. HAK-İŞ olarak işçi kardeşlerimizin umuduyla kimsenin oynamasına izin vermeyeceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı işyerlerinde İŞKUR yoluyla atanan ve sendikamız üyesi olamayan işçilerin farklı iş kolunda gösterildikleri ve bu nedenle hak ettikleri ücreti alamadıkları ifade edilmiştir. Taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinin yakınında yer alamayanlar her nedense şimdi en ön saflara geçmiş, işçi ve emekçilerin duyguları ile oynamaktadırlar. Bu açıklamaların bir akıl tutulmasından ibaret olduğunu belirtmek isteriz” ifadelerini kullandı.

“İŞKUR yöntemiyle atamaları yapılan işçilerin iş kollarında hata ve yanlışlık yapılmış ve işçiler hak kaybına uğramışlarsa; işçilerin üyesi olduğu sendikaların nelerle meşgul olduğunu, yanlış girilmiş bir iş kolu varsa açıklamalarda bulunan sendika yetkilileri buna neden engel olmadılar” diyen Köroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Üye elde etmek için işçi ve emekçinin hak kaybına göz yumanlar, yine bizler için en değerlimiz olan işçi ve emekçilerimize hesabını verecekler.

Tüm kamuoyunca da bilindiği gibi Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı işyerlerinde Hak-İş Konfederasyonu olarak, kadro öncesi ve sonrası her üyemizle tek tek ilgilenerek sorunları çözüme kavuşturulmuştur. Bilindiği üzere 2018 yılında kadroya alınan taşeron işçileri için en büyük mücadeleyi yine Hak-İş vermiştir.

Kredi ve Yurt Hizmetlerinde çalışan emekçi kardeşlerimizin yıllarca alamadıkları yemek ücretleri geriye dönük olarak Hak-İş sayesinde almışlardır. Spor Hizmetlerinde görevli emekçi kardeşlerimizin ödenmeyen ek mesai ücretleri de yine Hak-İş girişimleriyle geriye dönük ödenmesi sağlanmıştır.

Karalama kampanyası yaparak üye elde etmeye çalışanlara gerekli cevabı işçi ve emekçi kardeşlerimiz verecektir. HAK-İŞ olarak emekçilerimizin teveccühüyle Çorum’da 5000 bin üyemizle beraber önce insan, önce emek şiarıyla yoluna emekçileri aldatanlara asla müsaade etmeyeceğiz.”