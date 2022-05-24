‘Emekli aylıkları da asgari ücret kadar iyileştirilmeli’

M.BURAK YALÇIN

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, enflasyonun arttığını belirterek emekli aylıklarının da asgari ücret oranında iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Hizmet-İş Sendikası Çorum Şubesi 2 Olağan Genel Kurul Toplantısında konuşma yapan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, “Pandemide 2 yıl çalışma hayatı sekteye uğradı. Böyle bir zor dönemi geride bıraktık derken, yeni bir krizin ortasına düştük. Gerçekten zor ve sıkıntılı bir dönemdeyiz. Rusya-Ukrayna savaşı ağır bir fatura ödetiyor insanlığa. Doğalgaz, akıryakıt fiyatları patladı. Rusya ve Ukrayna’nın gıda üreticilerinden biri olması nedeniyle bir de gıda krizi ile karşı karşıyayız. Bu süreç hem dünyayı hem de bizi etkisi altına aldı” dedi.

Çalışanların enflasyon dişlileri altında sıkıntılı bir sürecin içerisine girdiğini ifade eden Hüseyin Öz, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Çalışanlar enflasyonun dişlileri altında yeni bir sıkıntılı sürecin içerisindeler. Asgari ücrette Cumhurbaşkanımız yüzde 50 zam yaparak çalışanları rahatlattı. Emekli aylıklarının iyileştirilmesi de en az asgari ücretin artışı kadar önemlidir. Enflasyonun artmasıyla birlikte Çorum Belediyesi ile ek protokol imzaladık. Çalışanlarımız bir nebze olsun rahatladı. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Çalışanın halinden, dilinden anlamak herkesin yapabileceği birşey değil. Herkes bu hassasiyeti göstermiyor. Ek protokol fedakarlıktır. Her belediye olumlu yaklaşmadı” Türkiye’de belli dönemlerde krizler olduğunu fakat birlikte mücadele edilerek atlatıldığını da vurgulayan Öz, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin geçmişten getirmiş olduğu birikimiyle bu günümüzü ve ülkemizin geleceğini en iyi şekilde yöneteceğimize inanıyorum. Bu ülkenin gücüne ve potansiyeline inanıyoruz. Zorluklar hep oldu, olacak. Krizlerle mücadele eden bir ülke olduk hep ve atlattık. Bütün bu zorluklara ve dünyanında içinde olduğu bu ekonomik krize rağmen biz yöneticilerimizin dirayetleriyle, milletimizin birliği ile bu süreçleri de en iyi şekilde atlatacağız” diye konuştu.