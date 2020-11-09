‘Emekli maaşımı alamıyorum’

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Geçimini çorap satarak sağlamaya çalışan Ahmet İltaş (59), emekli olmasına rağmen maaşını alamadığını söyledi.

Çocukluğunda geçirdiği trafik kazası sonrası epilepsiye yakalandığını anlatan Ahmet İltaş, vasi tayin edecek kimsesi olmadığı için emekli maaşına erişemediğini ifade etti.

Kiralık bir evde tek başına yaşam mücadelesi verdiğini belirten İltaş, ekonomik sıkıntı yüzünden kirasını dahi ödemekte güçlük çektiğini kaydetti.

“Dilenmiyorum, çalışarak hayatımı idame etmeye gayret ediyorum” diyen İltaş, emekli maaşının kendisine ödenmesi hususunda yetkililerden çözüm beklediğini sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020, 20:37