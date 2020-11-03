Emekli öğretmen beyin kanamasından hayatını kaybetti

FATİH BATTAR

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi altına alınan emekli Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Mümtaz Faik Söyleyen hayatını kaybetti.

Çorum’da yıllarca vatan, millet, bayrak sevgisiyle binlerce öğrenci yetiştiren ve öğrencileri tarafından çok sevilen Mümtaz Faik Söyleyen, 2 yıl önce öğretmenliği bırakmıştı. En son Şehit Tayyip Olçok Anadolu Lisesi’nde görev yapan Söyleyen, geçirdiği bayan kanaması sonucu hayata gözlerini yumdu.

Merhumun cenazesi bugün saat 14.30’da Özel Elitpark Hastanesi’nden alınarak, ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezarlık’ta toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2020, 15:32