Emekliler Derneği genel kurul yaptı

Türkiye Emekliler Derneği Çorum Şubesinin genel kurulu bugün gerçekleştirildi.

Afra Düğün Salonu’nda gerçekleşen genel kurula Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Peker, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Hitit Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikçi, Belediye-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.

Genel kurulun divan başkanlığını Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün yaparken divan üyeliklerine ise Sefer Kahraman, Gazi Aykırı ve Ömer Kurnaz seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel yönetim kuruluna ait faaliyet raporu, denetleme raporu ve gelir-gider hesap raporları okunması ve ibrazının ardından seçime geçildi.

Seçimde Yılmaz Ali Paşaoğlu ile mevcut başkan Hıdır Kınıklı yarıştı.

257 oy alan Hıdır Kınıklı yeniden Türkiye Emekliler Derneği Çorum Şubesi Başkanlığına seçildi. Yılmaz Ali Paşaoğlu ise 118 oy aldı.

Hıdır Kınıklı'nın yönetimi ise şu isimlerden oluştu: “Mustafa Çiftçi, Mehmet Akçay, İrfan Delibaş, Ali Ildırar”