‘Emeklilerin bayram ikramiyesi artırılmalı’

Gelecek Partisi Çorum İl Başkanı Barış Coşgunsu, AKP hükümetinin ekonomideki çöküşün enkazını dar gelirli vatandaşların üzerine yıktığını söyledi.

Emekli vatandaşlara içerisinde bulunduğumuz ekonomik buhranda en azından bir nefes aldıracak bayram ikramiyesine bir artış yapılması gerektiğinin altını çizen Barış Coşgunsu, açlık sınırının 6 bin TL'ye dayandığı şu günlerde aylık 2.500 TL maaşla emeklilerin adeta açlığa ve sefalete mahkum edildiğini dile getirdi.

Kur korumalı mevduat hesaplarına fahiş ödemeler yaparken, hazinenin kapılarını sonuna kadar açan AKP hükümetinin, söz konusu emeklilere gelince bu cömertliği göstermediğini vurgulayan Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu, yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İnsanlık onurumuzu ve insanca yaşama hakkımızı elimizden alan AKP hükümeti ekonomideki çöküşün enkazını dar gelirli vatandaşının üzerine yıktı. Faiz lobisi ile uğraşıyormuş, dış güçlerle mücadele ediyormuş, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacaklarmış. AKP hükümeti ve vekilleri ‘mış-muş’ gibi yapma konusunda çok iyi ustalık kazandılar. Ömrünü devleti ve milleti için çalışarak geçirmiş emeklilerimize içerisinde bulunduğumuz ekonomik buhranda en azından bir nefes aldıracak bayram ikramiyesine artış yapacakmış gibi yapıp, es geçtiler. Emeklilerin insanca yaşama haklarını elinden alan AKP hükümeti, açlık sınırının 6 bin TL'ye dayandığı şu günlerde aylık 2.500 TL emekli maaşı ile adeta emeklilerimizi açlığa, sefalete mahkum etmiştir. AKP hükümeti yandaş müteahhitlere ve projelerine, 3-5 zengini daha zengin yapmak için çıkarttıkları kur korumalı mevduat hesaplarına fahiş ödemeler yaparken hazinenin kapılarını sonuna kadar açıyor ama söz konusu vatandaşlarımız, emeklilerimiz olunca bu cömertliği göstermiyorlar. Birinci ve en öncelikli konusu insan onurunu yüceltmek olan Gelecek Partisi, dürüst ve bilge lider Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu önderliğinde, sözde bizi kıskanan Avrupa'daki yaşayan emekliler nasıl bizim ülkemize gelip krallar gibi tatillerini yapıp, gezebiliyorlarsa, bizim emekli vatandaşımızda torununun elinden tutup istediği dünya ülkesine gidebileceği ekonomik özgürlüğü ve refahı ülkemize getireceğiz. Hiç endişe etmeyin. Türkiye’de Gelecek var.” (Haber Merkezi)