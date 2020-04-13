Emeklilerin TOKİ hayali başka bahara kaldı!

FATİH BATTAR

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından emeklileri için Silm Kent (Kuruçay) bölgesinde inşa edilen 657 konuta Koronavirüs engeli geldi.

Yüklenici firmanın sözleşmesinin fesh edilmesinin ardından yaklaşık 7 aydır inşaası devam etmeyen TOKİ konutlarının kalan kısmının tamamlanması için Mayıs ayında ihaleye çıkalacaktı ancak Koronavirüs nedeniyle ihalenin ertelendiği öğrenildi.

İhalesi 21 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirilen ve Mart 2018’de temelinin atıldığı Slim Kent TOKİ’nin %40’ı tamamlanmıştı. Toplam 36 bloktan oluşan Slim Kent TOKİ’nin 18 bloğunun kaba inşaatının tamamlanmasının ardından yüklenici firma yaşadığı sıkıntılardan dolayı inşaat yarım kalmış, Mayıs ayında kalan inşaatın tamamlanması için ihaleye çıkılacağı açıklanmıştı ancak 2020 yılı sonunda tamamlanması planlanan konutların Koronavirüs dolayısıyla gecikmesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2020, 20:43