Emektar esnaflar esneklik istiyor

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Koronavirüs tedbirleri nedeniyle işyerlerinden ayrı kalan 65 yaş üstü esnaf ve sanatkârlar, Ramazan Bayramı öncesi işlerine dönmek için esneklik istiyor.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çorum Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası eski Başkanı Bilal Çetin, işyerlerini açamayan emektar esnaf ve sanatkârların mağduriyet yaşadığını söyledi.

Yaş kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamadıklarını ve resmi kurumlara olan vergi, fatura ve banka borcu ödemelerini yapamadıklarını belirten Bilal Çetin, bu yüzden faiz ve çeşitli cezai yaptırımlarla karşı karşıya kaldıklarını kaydetti.

İmkanları elvermediği için personel istihdam edemediklerini ve işlerini bizzat takip etmek zorunda olduklarını vurgulayan Çetin, yetkililerden bu hususta acil düzenleme beklediklerini sözlerine ekledi.