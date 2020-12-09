EMEP’ten işçilere destek

Emek Partisi (EMEP) Çorum İl Örgütü, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıkları iddia edilen metal işçilerine destek verdi.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi’ne giden EMEP İl Başkanı Cafer Gökmen, Merkez İlçe Başkanı Hıdır Aygün ve bazı partililer, fabrika önünde bekleyişlerini sürdüren işçileri ziyaret ettiler.

Birleşik Metal-İş Sendikası yetkilileriyle de görüşen EMEP heyeti, hak arama mücadelesinde işçilerin yanlarında olduklarını vurguladılar.

Metal işçilerinin mücadelesinin tüm Çorum işçi ve emekçilerinin mücadelesi olduğunu dile getiren Cafer Gökmen, sendika üyeliğinin Anayasal bir hak olduğunu hatırlattı.

Ortaya çıkan ihtilafı ve işveren tarafını eleştiren Gökmen, “Güvenli bir iş, güvenli bir gelecek için yasal haklarını kullanarak sendika üyesi olan işçilerin kazanımı tüm Çorumlu işçi ve emekçilerin de kazanımı olacaktır” dedi.

Fabrika önünde bekleyişlerini sürdüren işçilerse, “Sendikalı olarak işimize dönene kadar mücadelemiz sürecek” diye konuştular.