Emin Kitap’ı örnek gösterdi

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Timaş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Okçu, Çorum’da faaliyet gösteren Emin Kitap Kırtasiye’den övgü dolu sözlerle bahsetti.

Keçi Edebiyat Dergisi’nce düzenlenen ‘Yıllık Yayıncılık Konferansı’nda konuşan Osman Okçu, Yahya İnceyılmaz’ın kurucusu olduğu Emin Kitap Kırtasiye’nin Türkiye’deki örnek kitabevleri arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Bora Yayıncılık Dağıtım yetkilisi Servet Düz, Günışığı Kitaplığı’ndan Banu Ünal, İthaki Yayınları ve Penguen Kitabevleri’nden Ünal Koçak’ın da konuşmacı olarak yer aldığı ‘Kitap Perakendemizin Yeni Dönemine Notlar’ konulu panelde söz alan Okçu, yayıncılık alanındaki tecrübeleri ışığında değerlendirmelerde bulundular.

İdeal bir perakende noktası hayalini anlatan Timaş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Okçu, keciedebiyat.com’da yer alan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yayınevi için kitabı üretebilmek işin yarısı, kitabı müşteriye ulaştırmak diğer yarısıdır. Müşteri dediğimiz; dağıtımcılar, kitapçılar ve son nokta da okuyucu kitlesidir. Perakende noktaları da, zincir mağazalar ve bağımsız kitabevleri... Büyük perakende firmaları, cadde mağazaları, orta ve küçük ölçekli 100-300 metrekarelik küçük kitapçılar, küçük kırtasiyeciler, marketler ve e-ticaret sitelerinden söz ediyoruz. Hepsi de ayrı birer kanal olarak yayınevlerine satış imkânı sunuyor. Ben özellikle, hem kültür kitaplarını hem de yardımcı kitapları ve ders kitaplarını satan kitapçılar üzerinde duracağım. Çünkü kitabevlerinde iki grubun satış hızları da getirisi de farklılıklar gösterir.

Bir kültür kitapları yayıncısı olarak idealimdeki perakende noktasında önceliğim mekân. Büyük bir mağaza olmalı. Avrupa’daki, Batı ülkelerindeki çok katlı, büyük metrekareli mağazalara imrenirdik. Son yıllarda ülkemizde de böyle büyük metrekareli kitabevleri görmeye başladık. İçinde ‘Kitap Kafe’ bulunan bu bağımsız mağazaların ayakta kalabildiğini, büyüyebildiklerini fark ettik. Kolay ulaşılabilen, otopark olanağı sunan, bu tarz mağazalara birkaç örnek vereyim: Bursa’da BKM, Ankara’da Liman, Diyarbakır’da Yayınağacı, Malatya’da Deniz, Çorum’da Emin, İstanbul’da Penguen mağazaları… onlar gibi başka bağımsız kitabevleri de var artık. Yazarlar ve çizerler için etkinlik alanları düzenlenmiş. Bazılarında, ebeveynin çocuğunu bırakabileceği oyun alanları oluşturulmuş. Eğlenme ve dinlenme mekânı havası, çok sayıda okuru kendine çekiyor.

Orta ölçekli mağazalarda da büyük mağazalarda da ikinci beklentim, kitap çeşitliliği. Kültür kitaplarının çeşidi bol olmalı. Çok satanlara yüklenen bazı mağazalarda bu çeşitliliğin yok olduğunu görüyoruz. Oysa kitap çeşitliliği, butik ve küçük yayıncıların da nefes almasını sağlıyor ve kültürel zenginliği oluşturuyor. Çeşide önem vermesi, butik yayıncılık yapan küçük yayınevlerine raflarında yer açması, kitapçıya daha çok müşteri getirecektir. Ayrıca yeni kitapların, rafta mümkün olduğu kadar uzun tutulması da önemlidir. Çok satmıyor ya da yavaş satıyor diyerek, kitaba zaman tanımadan çabuk iade etmek, yayınevleri için çok olumsuz bir tablo oluşturuyor.”