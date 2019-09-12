AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın eşi Meral Ahlatcı, Emine Erdoğan’ı Çorum’a davet etti.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Anadolu toprakları şefkat, sevgi ve yüksek ahlaki değerleriyle mayalanmış toplum gönüllüsü İl Başkanları ve Belediye Başkanları eşleriyle birlikte düzenlediği toplantıya İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı ‘nın eşi Meral Ahlatcı Hanım da katıldı.

Meral Ahlatcı, Emine Erdoğan’ı Çorumlu Kadınların, Hemşehrilerin ve teşkilatların selam ve sevgilerini ileterek Çorum’a davet etti.

Davetten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan, hemşehrilerimize selamlarını ve saygılarını ileterek Çorum’a yakın zamanda geleceğini ifade etti.