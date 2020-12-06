Emine Keleş vefat etti

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Eğitimci-Yazar Ethem Erkoç’un ablası Emine Keleş (85) vefat etti.

Milli Selamet Partisi eski İl Başkanlarından merhum Ahmet Keleş’in eşi, AK Parti Çorum Belediye Meclis Üyesi Reşit Keleş, Av. M. Hikmet Keleş ve Sıddıka Keleş’in annesi Emine Keleş geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Merhumenin cenazesi dün saat 15.00’te kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.

HAKİMİYET, Emine Keleş’e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.