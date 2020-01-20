Emine Yurdun Savsar hayatını kaybetti

Ayakkabıcı esnafından merhum İrfan Kaya Savsar’ın eşi Emine Yurdun Savsar (81) vefat etti.

Emine Yurdun Savsar hayatını kaybetti

RECEP MEBET
Ayakkabıcı esnafından merhum İrfan Kaya Savsar’ın eşi Emine Yurdun Savsar (81) vefat etti.

Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Cihat Savsar ile ayakkabıcı esnafından Nihat Savsar’ın annesi, kunduracı Ahmet Hanoğlu’nun ablası Emine Yurdun Savsar, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.
Merhumenin cenazesi dün öğle namazını müteakiben Ulucamii’de kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.
HAKİMİYET, Emine Yurdun Savsar’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2020, 19:45
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