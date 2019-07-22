Eminevim Çorum Şubesi müşterileriyle kahvaltıda buluştu

FATİH AKBAŞ

Eminevim Çorum Şubesi tarafından geleneksel hale getirilen kahvaltılı müşteri buluşması etkinliği yapıldı.



Hanoğlu Konağında dün sabah gerçekleştirilen etkinlik hakkında bilgi veren Eminevim Çorum Şube Müdürü Nihat Karakum, kayıtlı müşteriler ile aday müşterilerin davetli olduğunu geleneksel kahvaltı programını düzenlediklerini belirterek, “Kahvaltı programımızı her ay düzenliyoruz. Sistemimize kayıtlı müşteriler ile aday müşterilerimiz bu programa katılıyor. Etkinliğimizde bilgilendirme de yapıyoruz” dedi.



Nihat Karakum, vatandaşları Eminevim’in sunduğu avantajlar hakkında bilgi sahibi olmak üzere eski Emniyet Müdürlüğü karşısında bulunan Eminevim Çorum Şubesi’ne davet etti.