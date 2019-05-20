Eminevim’den iftar yemeği

M.BURAK YALÇIN

Eminevim Çorum Şubesi müşterilerine iftar yemeği verdi.

Geçtiğimiz Perşembe akşamı Armina Termal Otel’de gerçekleşen yemeğe Eminevim Türkiye Satış Müdürü Mustafa Şahin, Karadeniz Bölge Müdürü Samet Bilen, Çorum Şube Müdürü Nihat Karakum ve müşteriler ile aileleri katıldı.

Çorum Şube Müdürü Nihat Karakum bu yıl 20 aileye tapu verdiklerini söyledi. Yemekte de ailelere tapuları teslim edildi.

Semazenlerin de gösteri yaptığı program umre hediyesi çekilişinin ardından sona erdi.