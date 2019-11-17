Emlak Verginizi ödemeyi unutmayın 

Çorum Belediyesi, Emlak, İş Yeri Çevre Temizlik ve İlan Reklam (Tabela) vergilerinin 2.Taksiti'nin son ödeme gününün 30 Kasım olduğunu hatırlattı.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, "her yıl iki taksit halinde ödenen 2019 yılı Emlak Vergisi'nin 2.taksitinin son ödeme tarihi 30 Kasım olduğunu hatırlatarak vatandaşlarımız ödemeler konusunda sıkıntı yaşamamaları için ödemelerini son güne bırakmasınlar" dedi. Ödemelerin belediye veznelerinden, Halk Bank, Deniz Bank gişelerinden, tahsilat ve erişim noktalarından ve PTT şubelerinden yapılacağı gibi belediyenin www.corum.bel.tr resmi internet sayfasından da online olarak ödeme imkanının olduğunun altını çizdi.

