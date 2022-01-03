Emlakçılık Mova City ile vizyon değiştirdi

EROL TAŞKAN

Yaklaşık bir yıl önce kuruluşunu tamamlayan Mova Ctiy, klasik emlakçılık anlayışına yeni bir vizyon kattı.

Proje bazlı gayrimenkul danışmanlığı ile sektöre profesyonel bir yaklaşımla adım atan Mova City, Çorumlular'ı yeni yaşam alanlarıyla buluşturuyor.

Mova City Gayrimenkul Danışmanı Ömer Faruk Özken, insanlara dört duvardan oluşan beton yapılar pazarlamak yerine, içerisinde huzurla ömür geçirecekleri kaliteli yaşam alanları sunduklarını, yaptıkları işin pazarlamadan öte danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti olduğunu söyledi.

Proje bazlı bir anlayışla hizmet yürüttüklerini dile getiren Ömer Faruk Özken, yeni nesil emlak firması Mova City'nin çalışma prensiplerinin tamamen müşteri ve yatırımcı odaklı olduğunu aktardı.

Çorum'da hayata geçecek yatırım projelerini tamamen ele alarak tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini üstlendiklerini bildiren Özken, "Çorum'da her geçen gün artan çok değerli gayrimenkul projeleri hayata taşınıyor. Gayri menkulün tercihinde eskiden fiyat unsuru ana belirleyici rol üstlenirken, artık bu sıralama değişti. Birincil etken içinde ailenizle birlikte yaşamayı hayal ettiğiniz mekanın size sunacağı ayrıcalıklar ve yaşam konforu oldu. Pek çok ayrıntının birleşerek kaliteli bir yaşam alanı haline dönüştüğü projeler, insanlara ömür boyu huzurla kalacakları bir yuva sunarken aynı zamanda da değerli bir yatırım olarak kazanım fırsatı sunuyor." dedi.

Proje bazlı çalışma vizyonu hakkında da detaylı bilgi veren Mova City Gayrimenkul Danışmanı Ömer Faruk Özken, standart emlak komisyonculuğu anlayışında alıcı ile satıcının buluşturulması ve sağlanan alışveriş üzerinden belirli bir oranda ücret alınması esası olduğunu, Mova City'nin projeyi bütüncül olarak ele alıp, tümden tanıtım ve pazarlama organizasyonu içerdiğini, projenin tüm haklarını Mova City'nin üstlenip tüketici ile buluşturduğunu sözlerine ekledi.

Yeni vizyon organizasyon olarak tanımlanan bu sistemin sektörün daha güvenilir bir yapıyla tüketiciye sunulmasına imkan tanıdığını vurgulayan Özken, "Ofisimizde görev alan tüm personelimiz alanında uzman kişilerden oluşuyor. Gayrimenkul danışmanlığı konusunda müşterimizin talep ve imkan sınırlarını, tıpkı o ailenin bir ferdi gözüyle değerlendirip, müşterisini kazanç kapısı olarak görme anlayışından öte memnuniyeti ve sevinci paylaşacağımız bir paydaş olarak kabul ediyoruz. Şu anda dört ayrı projenin tüm tanıtım ve satış haklarını bünyesinde tutan Mova City, kısa sürede büyük bir güven ve ilgiyle karşılık buldu.

Müteahhit firma ile müşterilerimiz arasında kurduğumuz güven köprüsünde, firma tarafından taahhüt edilen tüm ayrıntıların takip sorumluluğunu da bütün detaylarına kadar takip eden Mova City, projelerin gelişimindeki her adımı müşterileri ile paylaşıp bilgilendirmektedir." diye konuştu.

Mova City Gayrimenkul Danışmanı Ömer Faruk Özken, "Organizasyonumuz aynı zamanda yatırım düşüncesinde olan kurumlara da danışmanlık hizmeti verirken, Çorum'un gelişim vizyonunu da göz önünde bulundurarak doğru yatırım adımlarının atılmasında yol gösterici bir pusula olarak da sorumluluk üstlenmektedir." dedi.





Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2022, 21:31