Emniyet Genel Müdürlüğü 90 hizmetli alacak

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 90 hizmetli alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında yapılan KPSS-P94 puanına göre 90 hizmetli alımı yapılacağını duyuruldu.

KPSS Sonuç belgesinin aslı ya da internet çıktısının örneği ile birlikte bulundukları İllerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.

Başvurular 25/01/2021 – 29/01/2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

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