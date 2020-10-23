Emniyet’te yeni birim kuruldu

Çorum Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği kurularak faaliyete başladı.

İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı bünyesinde çevreye, doğaya ve hayvanlara karşı işlenen fiillerin önlenmesi amacıyla Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu. Geçtiğimiz Temmuz ayında ise Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde Valilik Makamı oluruna binaen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği oluşturuldu.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurulan yeni birimin faaliyetleri şöyle açıklandı: “Çevreye, doğaya ve hayvanlara karşı zarar verecek şekilde işlenecek suçların önlenmesi, hayvanlara karşı kasıtlı olarak kötü davranma, acımasız ve zalimce işlem yapma, dövme, eziyet etme, aç ve susuz bırakma, aşırı soğuğa veya sıcağa maruz bırakma, fiziksel ve psikolojik acı çektirme, gücünü aştığı açıkça görülen fiillere zorlama vb. olayların önlenmesi, görev alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan intikal eden talep, ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesi, görevi kapsamında çevre ve doğaya olumsuz etkileri olan her türlü faaliyet ile ilgili yetkileri dahilindeki işlemleri yapma ve yetkili birimlere bilgi verme, alınan bu önlemlere rağmen çevre, doğa ve hayvanlara yönelik suç işlenmesi halinde gerekli adli ve idari işlemlerin yapılmasının sağlanması amacıyla özel eğitim almış personellerden oluşan motorize ekip olarak görev ve hizmetler 20/10/2020 tarihi itibari ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği tarafından yürütülecektir.

Bu nedenle; Müdürlüğümüz bünyesinde çevre, doğa ve hayvanları koruma kapsamında eğitimlerini tamamlamış 1 amir 2 personel istihdam edilerek görev ve hizmet vermeye başlamıştır.”