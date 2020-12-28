Emniyetten kurşunlamalarla ilgili açıklama

İl Emniyet Müdürlüğü, Bahabey Caddesi’nde bir börekçide üst üste yaşanan kurşunlama olayları ile ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, 21 Aralık Pazartesi günü saat 20.15 sıralarında Bahabey Caddesi No:134/A sayılı işyerinde maktul ve arkadaşlarının alışveriş yaptığı sırada argo konuşma yüzünden çıkan tartışma sonrasında Ateşli Silahla Kasten Öldürme, Ateşli Silahla Kasten Yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve 6136 SKM olayları meydana geldiği ve olayla ilgili adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli şahsın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 2 şüpheli şahsın ile tutuklandığı ifade edildi.

23 Aralık Çarşamba günü ise aynı işyeri sahibinin işyerine kamera taktırdığı sırada bir araçtan ateş açılmak suretiyle işyerinin camlarında ızrar meydana geldiği, olay sonrası camları takmaya gelen şahıs, ikinci bir ateş edilmesi sonucu bacağından hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandığı, bu sırada işyerinde bulunan şüpheli yanında bulunan tabancayla karşılık olarak havaya ateş edildiği belirtilerek, 2 şahsın ekipler tarafından suç aletleri 2 adet tabancayla olay yerinde yakalanarak gözaltına alınıp adli mercilere sevk edildiği belirtildi.

24 Aralık Perşembe günü de saat 22.00 sıralarında kapalı olan işyerinin camlarına ateşli silahla zarar verildiği, yapılan araştırmada işyerinin önünde araç içerisinde bekleyen işyeri sahibinin arkadaşı, kendisinin ateş açan şüphelilere karşılık verdiğini beyan etmiş, aracında bulunan ruhsatsız tüfekle birlikte yakalandığı, olayla ilgili ekiplerin yaptığı çalışmalar da şüpheli şahsın, olayın akabinde ruhsatsız tabanca ile yakalandığı, 3şüpheli şahsında gözaltına alınarak, adli nercilere sevk edildiği, 1 şüpheli şahsın ise yakalanması için çalışmaların devam edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamanın devamında, 23 ve 24 Aralık tarihlerinde meydana gelen ateşli silahla mala zarar verme olaylarının ik gün önce Bahabey Caddesi’ndeki işyeir önünde ateşli silahla kasten öldürme olayı sonrasında maktulün arkadaşları tarafından gerçekleştirildiği, 21-24 Aralık tarihleri arasında meydana gelen ateşli silahla kasten öldürme, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve 613 S.K.M olayları ile ilgili toplamda 14 şüpheli şahsın yakalandığı, adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3’ünün tutuklandığı, olayda kullanılan 3 ruhsatsız tüfek ve 5 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği söylendi.