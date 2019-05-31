Emniyet’ten sıkı güvenlik tedbirleri

İl Emniyet Müdürlüğü, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla güvenlik tedbirlerini artırdı.

Vatandaşların Ramazan Bayramı’nı huzur ve güven içerisinde geçirmesini sağlamak amacıyla her zaman alınan ve uygulanan trafik ve asayiş tedbirlerine ilave olarak 1-9 Haziran 2019 tarihleri arasında Çorum Emniyet Müdürlüğünce alınan tedbirler şöyle:

Halkın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, pazar yerleri ve ana caddelerde, hırsızlık, kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık konuları ile ilgili ekip sayısı artırılarak, denetim ve kontroller sıklaştırılacak.

Bayram süresince tatil ve ziyaretler sebebiyle vatandaşların evlerinden ayrılabilecekleri değerlendirildiğinden, evden hırsızlık olaylarına karşı motorize ve yaya devriye sayısı artırılacak.

Arefe günü ve bayram günlerinde vatandaşların yoğun olarak ziyaretlerde bulunacakları şehitlik ve mezarlıklar çevresinde güvenlik önlemleri artırılacak.

Kalpazanların, Ramazan Bayramı’nı fırsat bilerek piyasaya sahte para sürebilecekleri değerlendirilerek tedbirler artırılacak.

Otobüs terminalinde yolcu kapasitesi artacağından terminalde görevli personel sayısı artırıldı, terminal görevlilerince bagaj ve eşyaların yolculara bilet gösterilerek teslim edilmesi hususunda gerekli uyarılar yapılacak.

Bayram süresince şehir içerisinde ve şehirlerarasında trafik yoğunluğu yaşanabileceğinden görevli ekip sayıları artırılacak şekilde görevlendirme yapılacak.

Bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazalarının nedenleri incelendiğinde, bu kazaların önemli bir bölümünün hız ihlali, hatalı sollama, yakın takip, cep telefonu kullanımı, kırmızı ışık ihlali ve yorgunluk gibi nedenlerden meydana geldiği görülmekte olup bu ihlallerin önlenmesine yönelik denetimlere ağırlık verilecek.

İki yönlü trafiğin kullanıldığı karayollarında, bayram tatilinin başlangıç ve bitiş günlerinde trafik yoğunluğunun önemli oranlarda arttığı tespit edilen yol kesimlerinde gerek görülmesi halinde ağır tonajlı araçların (tır, kamyon, tanker gibi) uygun yerlerde kısa sürelerle trafik akımı normale dönünceye kadar bekletilmesi sağlanacak, daha sonra bu araçlar trafik yoğunluğu oluşturmayacak şekilde belli zaman aralıkları ile trafiğe çıkarılacak.

Araç kullanıcıları tarafından yapılan ihlallerin anında tespiti amacıyla, video-kameralı radar ekipleriyle yapılan denetimlere ilaveten Binevler, Buhara, İskilip, Toptancılar Sitesi, Yaydiğin ve Organize Sanayi Sitesi Kavşaklarında sivil ihbarlı denetimler yapılacak.

Trafik güvenliğini olumsuz yönde etkileyen hava, yol ve trafik durumları hakkında basın ve yayın organlarına bilgi verilecek, yol kullanıcılarının zamanında uyarılması ve tedbirli olmaları sağlanacak.

Vatandaşların sadece olay olduğunda değil, olay olmadan önce de şüphelendikleri durum ve şahıslarla ilgili olarak her türlü ihbar, istek ve şikâyetlerini 155 Polis İmdat hattına veya 224 10 09 numaralı telefona bildirmeleri istendi. (Haber Merkezi)