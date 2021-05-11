Emniyet’ten şok motosiklet uygulaması

M.BURAK YALÇIN

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri 5 noktada şok motosiklet denetimi yaptı.

Denetimde sürücülerin evrakları kontrol edilirken ayrıca bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Şok denetimde ekipler ehliyeti olmayan ve evrakları eksik olan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir, şok uygulamalar neticesinde yaralanmalı motosiklet kazalarında geçen seneye oranla yüzde 25’e varan düşüş yaşandığını söyledi.

Abartı egzoz ihbar sayısında ise yüzde 78 gibi büyük oranda düşüş yaşandığını belirten Bünyamin Demir, şok denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini ifade etti.