Emniyetten trafikte sıkı denetim

İçişleri Bakanlığı'nca, trafik kazalarının önlenmesine yönelik yol haritasını belirleyen kısa, orta ve uzun vadeli planlarını içeren ‘Trafik Kazalarını Önleme Planı', 'Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri' ve 'Motosiklet Kazaları' konulu 3 genelge 81 ile gönderildi.

Bu kapsamda Çorum’da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, emniyet kemeri ve kask kullanımına dikkat çekmek için Gazi Caddesi’ne ‘Kaskınla yol ver hayata’ ve ‘Kemerinle yol ver hayata’ pankartı astı.

Bayramda oluşabilecek trafik kazalarını azaltmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan kampanya kapsamında Çorum'da Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hem şehir içinde hem de şehir giriş-çıkışlarında emniyet kemeri ve kask denetimlerini artırdı.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2021, 14:18