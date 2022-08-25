‘En ağır şekilde cezalandırılmalı’

M.BURAK YALÇIN

Diyanet-Sen Şube Başkanı İsmail Şanal, şarkıcı Gülşen’in sahnedeyken İmam Hatiplileri hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Gülşenle ilgili hukuki sürecin başlatıldığını ifade eden İsmail Şanal, hukuk karşısında en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Şarkıcı Gülşen'in Nisan ayında verdiği konserde bir kişiyle ilgili “İmam Hatip’te okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor” dediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Gülşen’in bu sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu. Ünlü şarkıcıya da bir tepki de Çorum’dan geldi.

Yazılı açıklama yapan Diyanet-Sen Şube Başkanı İsmail Şanal, Gülşen’in LGBT destekçisi bir şarkıcı olduğunu belirterek, “En hafif tabirle hadsiz ve çirkin ifadeleri mezunu ve mensubu olduğum ve bundan gurur duyduğum İmam-Hatip camiası adına kınıyorum. Bu apaçık iftiradır, hadsizliktir, bir camiayı karalamak, ayrımcılık ve nefret suçudur” dedi.

Gülşen'in sözlerine yönelik hukuki sürecin başlatıldığını söyleyen İsmail Şanal, “Toplumu ifsat etmeyi kendilerine vazife edinmiş, sanatı ile konuşamayan bir şahsın İmam Hatip camiası ile ilgili hadsiz ifadelerini iftira ve hakaret içeren ithamlarını aynen kendisine iade ediyorum. Şahsın hezeyanlarına karşı hukuki süreç başlatılmış olup milletimizin göz bebeği olan İmam Hatip okullarımızın mezun ve mensuplarının bu gibi şahısların çirkin propagandalarına ve ucuz yollu gündemde kalma amaçlarına malzeme yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz.

Hadsiz ve ahlaksızca İmam-Hatiplere saldırmak sanat değil, tetikçiliktir. Son zamanlarda planlı ve örgütlü bir şekilde LGBT bayrağı altında değerlerimizi yozlaştıran, halkı kin ve nefret duyguları ile ayrıştıran bu vb. aktörler, hukuk karşısında en ağır şekilde cezalandırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2022, 10:43