En az sağlık ve eğitime para harcadık

FATİH BATTAR

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü “Hanehalkı Tüketim Harcaması istatistiklerine göre Çorum halkı en az sağlık ve eğitime bütçeye para ayırdığı açıklandı.

İstatiklere göre ayrıca en fazla bütçeyi ise gıda ve alkolsüz içeceklere ayırdı.

Hanehalkı Bütçe Araştırması'nın 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına göre; toplam tüketim harcamalarının büyük bölümünü konut ve kira, gıda ve alkolsüz içecekler ile ulaştırma harcamaları oluşturdu. Konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge %29,5 oranıyla TRİ İstanbul Bölgesi iken en düşük payı ayıran bölge %21,4 ile TRA Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi oldu.

EN FAZLA GIDA VE ALKOLSÜZ İÇEÇEKLER

Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya Bölgesinde en yüksek payı gıda ve alkolsüz içecekler grubu aldı. Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya illerini kapsayan bölgemizde, Hanehalkı Bütçe Anketi verilerine göre hanehalklarının tüketim harcamaları içinde en yüksek payı, %26,1 ile gıda ve alkolsüz içecekler aldı. Bunu %21,7 oranıyla konut ve kira harcamaları, %18,4 oranıyla ulaştırma harcamaları izledi.

Ülkemizde 2018 yılında Hanehalkı Bütçe Anketi verilerine göre hanehalklarının tüketim harcamaları içinde en yüksek payı %23,7 oran ile konut ve kira harcamaları aldı. Bunu %20,3 oranıyla gıda ve alkolsüz içecekler, %18,3 oranıyla ulaştırma harcamaları izledi.

EN AZ SAĞLIK VE EĞİTİM

Samsun, Tokat, Çorum, Amasya Bölgesinde en az sağlık ve eğitime para harcandı. Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya illerini kapsayan bölgemizde en az harcama yapılan grup %1,5 oran ile sağlık ve eğitim hizmetlerinde olmuştur. Bunu %2,5 oran ile kültür ve eğlence, %3,4 oran ile haberleşme harcamaları izledi.

Ülkemizde 2018 yılında toplam tüketim harcamalarında en düşük pay %2,2 ile sağlık grubuna ait iken, eğitim hizmetleri %2,3 oran ile en az harcama yapılan ikinci grup, eğlence ve kültür %2,9 oran ile en az harçama yapılan üçüncü grup oldu.

Tüketim harcamalarının dörtte biri TRİ İstanbul Bölgesi’nde gerçekleşti. Araştırma sonuçlarına göre; 2018 yılında Türkiye'deki toplam tüketim harcamalarının %24,4'ü TRİ İstanbul Bölgesi’nde oturan hanehalkları tarafından gerçekleştirildi. İkinci sırada %14,9 ile TR3 Ege Bölgesi yer alırken, bunu izleyen TR4 Doğu Marmara ve TR6 Akdeniz Bölgesi'nin payı %11,2 oldu. Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya illerinin de içinde bulunduğu TR8 Batı Karadeniz Bölgesinin payı %,5,2 olarak gerçekleşti.

Tüketim harcamalarında en düşük payı TRA Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi aldı. Araştırma sonuçlarına göre; Türkiye'deki toplam hanehalkı tüketim harcamalarında en düşük payı %1,7 ile TRA Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi aldı. Bu bölgeyi %2,9 oranıyla TRB Ortadoğu Anadolu Bölgesi, %3,2 ile TR9 Doğu Karadeniz Bölgesi izledi.