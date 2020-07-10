"En büyük arzum yeğenimi polis görmek"

EROL TAŞKAN

1994 yılında Şırnak'ta askerlik yaparken 15 silah arkadaşı ile birlikte 24 yaşındayken şehit düşen Çorumlu Şehit Komando Er Osman Aydoğdu'nun eşyaları arasından 26 yıllık bir mektup çıktı.

CENNETTEN GELİR GİBİ GELDİ

Polis olmak için çok büyük bir istek duyan şehit Osman Aydoğdu, şehadete yürüdüğü operasyon öncesinde annesine yazdığı mektubunda polislikle ilgili vasiyette bulundu.

Çorum Belediyesi 15 Temmuz Müzesi'nde oluşturulacak şehit hatıraları bölümü için şehit Osman Aydoğdu'ya ait eşyaların talep edilmesiyle ortaya çıkan 26 yıllık mektupta şu ifadeler yer aldı;

SON GECESİNDE VASİYETİNİ YAZDI

"Sevgili kıymetli anneciğim ellerinden öperim. Bu mektubu operasyona çıkmadan önce yazıyorum. Ben şehit olursam sizlerden bir isteğim var. Kardeşimin çocuklarının birinin polis olmasını istiyorum. Onu mezarımın başının yanına gelince polis elbiseleri ile görmek istiyorum. Çok özlemle görmek istediğim için değerli büyüklerimden arz ederim. Büyüklerin küçüklerin gözlerinden öper iyi ve rahat olmalarını dilerim."

Kardeşinin eşyalarının şehit düştüğü ilk günden beri kendilerine teslim edilen valiz içerisinde durduğunu, hiç açmadıklarını anlatan şehit ağabeyi Ömer Aydoğdu, kardeşinin polislik konusunda çok özel bir ilgisinin olduğunu, her sohbetlerinde bu hayalini anlattığını dile getirdi.

26 YIL ÖNCESİNDEN BUGÜNÜN DEVLET BÜYÜKLERİNE SESLENDİ

Devlet büyüklerinden şehit kardeşinin vasiyeti için destek isteyen Ömer Aydoğdu, kardeşinin vasiyetinden habersiz olmalarına rağmen kızı Betül Aydoğdu'nun da polis olmak istediğini ve TYT sınav sonuçlarının açıklanmasını beklediğini söyledi.

ŞEHİDİMİN GÖZÜ ARKADA KALMASIN

Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı'ndan destek beklediğini aktaran şehit ağabeyi, "Eğer kardeşimin vasiyetini yerine getiremezsek sanki gözü açık gitmiş gibi olacağını gözünün arkada kalıp üzüleceğini düşünüyorum." dedi.

DERNEK BAŞKANI DA VASİYETİN YERİNE GETİRİLMESİNİ İSTEDİ

Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Şehit Babası Galip Deniz de, 24 yıl sonra meydana çıkan mektuptaki vasiyetin yerine getirilmesinin kendilerini de çok mutlu edeceğini belirterek, "Zaten devletimiz her yönüyle şehit ailelerimizin yanında. Bu konunun da gereğinin yapılacağına yürekten inanıyorum." diye konuştu.

POLİS OLUP AMCASININ VASİYETİNİ YERİNE GETİRECEK

Amcasının mektubu karşısında şok olduğunu anlatan 19 yaşındaki Betül Aydoğdu da, polislik müracaatı yapmak için sınav sonuçlarını beklediğini, polis olma isteğinin amcasının vasiyeti ile bütünleşmesinden de mutluluk duyduğunu aktardı.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2020, 20:07