‘En büyük temennim huzur ve istikrar’

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, tüm Çorum halkının yeni yılını kutladı.

2021 yılını geride bırakırken, 2022 yılına yeni ümitler ve beklentilerle girildiğini ifade eden Vali Mustafa Çiftçi, yeni yıl mesajında şunları kaydetti: “2022 yılının, ilimizdeki, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm insanlar için hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum.

2022 yılının aydınlık bir geleceğe adım atılması yolunda kadim bağlarımızı güçlendirmesi, umutlarımızın gerçekleşmesi için azim ve gayretlerimizi daha da artırması; ülkemize, aynı coğrafyada yaşadığımız komşularımıza ve bütün dünyaya huzur ve istikrar getirmesi en büyük temennimdir. Başta tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız olmak üzere, yerel yönetimlerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ve toplumun tüm kesimleri ile birlikte; ilimizin gelişip kalkınması, vatandaşlarımızın refahı ve müreffeh yarınlara ulaşılması yönünde gerekli tüm çalışmalarımız 2022 yılında da azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, saygıdeğer Çorumlular’ın ve tüm mesai arkadaşlarımın 2022 yılını tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve hayırlara vesile olmasını diliyorum.” (Haber Merkezi)