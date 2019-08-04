En çok beğeniyi o kazandı, bisikleti kaptı

İçişleri Bakanlığı’nın tüm ülkede hayata geçirdiği trafikte bilinçli nesiller yetiştirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla “Dikkat Sizden, Notlar Bizden” projesi ödül töreni düzenlendi.



Proje kapsamında sosyal medyada düzenlenen yarışmaya katılarak en çok beğeni kazanan Emir Karaman’a bisiklet ödülü ve katılım belgesini Vali Mustafa Çiftçi verdi.

Katılım belgesi ve bisiklet ödül teslim törenine, İl Emniyet Müdür V. Hüseyin Bahadır Taşkesti, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Abdurrahman Başbuğ katıldı.



İçişleri Bakanlığı tarafından, trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin trafik kurallarına uymaları, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri konusunda farkındalık yaratılması, çocuklarda ise trafik bilinci ve kültürünün yerleştirilmesi amacıyla uygulamaya konan “Bu Yolda Hep Birlikteyiz” projesinin devamı olan “Dikkat Sizden, Notlar Bizden” projesine Jandarma Genel Komutanlığı ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü destek verdi.