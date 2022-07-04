‘En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalı’

Gelecek Partisi Çorum İl Başkanı Barış Coşgunsu, en düşük emekli maaşının bir asgari ücret kadar olması gerektiğini söyledi.

En düşük emekli maaşına verilen 1.000 liralık zammın içinde bulunduğumuz artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında bir anlam taşımadığını ifade eden Barış Coşgunsu, “Resmi verilere göre enflasyon yüzde 73,5'e ulaşmış. Resmi verilerde durum buyken emekli maaşının 2 bin 500 TL'den 3 bin 500 TL'ye yükseltiliyor olması açıklanan enflasyon rakamlarının çok gerisinde” dedi.

2002 yılında asgari ücretin en düşük emekli aylığının yüzde 72’sine denk gelirken, bugün en düşük emekli aylığının asgari ücretin altında kaldığını dile getiren Coşgunsu, “Böyle adalet olmaz” dedi.

Yoksulluk sınırının 20 bini, açlık sınırının ise 6 bin TL’yi aştığı bir ekonomik ortamda, en düşük emekli aylığıyla yaşam mücadelesi vermenin neredeyse imkansız hale geldiğini kaydeden Barış Coşgunsu, “Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yetkililere sesleniyoruz. En düşük emekli aylığı asgari ücrete eşitlenmeli. Artan enflasyon karşısında emeklilerimizin ayakta kalabilmeleri imkansızdır” şeklinde konuştu.

Enflasyon karşısında çoktan havlu atan, tutmayınca sürekli hedef değiştiren bu iktidarın artık vatandaşlara verebileceği tek müjdenin bir erken seçim haberi olacağını belirten Barış Coşgunsu, “Yaptığınız ek bütçe ile faize ve kur korumalı mevduat sahiplerine milyarlar öderken titremeyen eliniz, en düşük emekli maaşını belirlerken mi titriyor? En düşük emekli aydığını açlık sınırının 3 bin TL altında belirlemeye hiç mi utanmıyorsunuz? Az kaldı, sandık gelecek, bu aziz milletimiz size gereken cevabı verecek. Ülkemiz için Gelecek günler çok yakın” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ’ın milletvekili maaşıyla geçinemediği yönünde açıklama yaptığını hatırlatan Coşgunsu, “Emeklilerimiz ve asgari ücretlilerimiz aldıkları maaşla nasıl geçinsin?” diye sordu.

Asgari ücret zammını da değerlendiren Coşgunsu, çalışanların enflasyona ezdirilmeye devam edildiğini de sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)