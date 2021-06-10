M.BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında, toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalandı. 1400 işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme sonucunda en düşük işçi maaşı 4 bin 500 TL oldu.

Dün akşam Buhara Kültür Merkezinde gerçekleşen törene Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hak İş Konferasyonu ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, MİKSEN Genel Sekreteri Zekeriya Sancı, Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, sendika temsilcileri ve çok sayıda belediye personeli katıldı.

KÖROĞLU: YAPTIĞIMIZ TOPLU SÖZLEŞME TÜRKİYE’DE YİNE İLKLER ARASINDA

Törenin açılış konuşmasını yapan Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, taşerondan kadroya geçtikten sonra toplu iş sözleşmesi yapan ilk 15 belediyeden birisinin Çorum Belediyesi olduğunu belirterek, “Şirket personellerine ikinci toplu sözleşmeyi yapıyoruz. Bugünki yaptığımız toplu sözleşme Türkiye’de yine ilkler arasında. Tabanda yevmiyesi 119 TL olan bin kişi vardı. En düşük yevmiyeyi 140 TL yaptık. Bu Türkiye’de ilk. Evli, iki çocuklu en düşük maaş 4 bin 500 civarında. Hayırlı olsun emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi.

AŞGIN: ADALETLİ VE HAKKANİYETLİ DAVRANDIK

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da toplu iş sözleşmesi görüşmeleri esnasında üzerinde en çok durdukları konunun adalet ve hakkaniyet ölçüsü olduğunu söyledi.

‘EN DÜŞÜK YEVMİYE 140 TL’

Belediyenin tüm şartları zorlayarak en iyi sözleşmeyi yapmaya gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Aşgın, “8 farklı ücret birimini 3’e düşürdük. En düşük ücret alan 1216 kardeşimizin yevmiyesini 140 TL’ye çıkardık. Yani en düşük yevmiye 140 TL oldu. İkinci grubumuzun yevmiyesini ise 148 TL’ye çıkardık. 34 kardeşimizi ilgilendiren 3. grubumuzun yevmiyesini ise 165 TL olarak belirledik. Sosyal yardımlar ve ek ödemeler dahil en düşük işçi maaşını 4.500 TL’ye çıkarmış olduk” diye konuştu.

‘RAMAZANDA 300 TL, KURBANDA 750 TL YARDIM’

Ramazan Bayramında 300 TL, Kurban Bayramında ise 750 TL ikramiye vereceklerini söyleyen Aşgın, “Bugün bir bayram yaşıyoruz. 3-4 aydır devam eden bir süreç. Hak İş Genel Başkanımıza ve İl Temsilcimize buradan teşekkürlerimi sunuyorum. 1400 kardeşimizi ilgilendiren bir sözleşme. Sosyal haklarda önemli iyileştirmeler yaptık. Ramazan Bayramında 300 TL, Kurban Bayramında da 750 TL ikramiye vereceğiz. İlk, orta ve liselerde çocuğu okuyan personele 250 TL, üniversitede okuyan çocuk yardımını ise 500 TL’ye çıkardık” ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞME 2021 VE 2022 YILLARINI KAPSIYOR

İmzalanan TİS'in 2021 ve 2022 yıllarını kapsadığını, 2022'de de işçilerin aylık kazancında artış olacağını ifade eden Aşgın, 2 yılın ortalamasına bakıldığında bu sözleşmeyle maaşlarda yüzde 32, sosyal yardımlarda yüzde 40 artış sağladıklarını sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2021, 11:37