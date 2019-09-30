En fazla İhracatı Irak'a yaptık

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 Ağustos ayı sonuçlarına göre Çorum’da ihracatın 05,5 azalıp, ithalatın 38,8 arttığını açıkladı.



TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2019 Ağustos ayı itibarıyla Çorum’dan 84,7 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. İhracat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre (89,6 milyon dolar) 905,5 azaldı.

TÜİK’ten yapılan açıklamanın devamında şu bilgilere yer verildi:

“2019 Ağustos ayı itibarıyla Çorum’da 64,5 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleştirildi. İthalat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre (46,5 milyon dolar) 038.8 arttı.

Ülkemizde ihracat 2019 yılı Ağustos ayında, 2018 yılının aynı ayına göre 1,6 artarak 12 milyar 523 milyon dolar, ithalat 01,5 artarak 15 milyar 24 milyon dolar olarak gerçekleşti.



EN FAZLA İHRACAT IRAK’A

Çorum ilinde 2019 Ağustos ayında en fazla ihracat 54,1 milyon dolar ile Irak'a gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 15,4 milyon dolar ile BAE ve 2,2 milyon dolar ile Suudi Arabistan izledi.

Türkiye'de; Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Ağustos ayında 1 milyar 118 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 26 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 641 milyon dolar ile Irak ve 617 milyon dolar ile ABD takip etti.



EN FAZLA İTHALAT BAE’DEN

2019 Ağustos ayında en fazla ithalat 57,6 milyon dolar ile BAE'den gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 2,9 milyon dolar ile Ukrayna ve 1,8 milyon dolar Rusya Federasyonu izlemiştir.

Türkiye'de; Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Ağustos ayında 2 milyar 30 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 422 milyon dolar ile Çin, I milyar 271 milyon dolar ile Almanya ve 823 milyon dolar ile ABD izledi.

Çorum’dan yapılan ihracat içerisinde en büyük pay kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar aittir.

2019 Ağustos ayında Çorum ilinden yapılan ihracat içerisinde en büyük pay 71 milyon dolar değeri ile kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar aittir. Bu değeri 5,2 milyon dolar ile kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları, 1,5 milyon dolar ile demir veya çelikten eşya izlemektedir.

Çorum ilinde yapılan ithalat içerisindeki paylara bakıldığında ilk sırada kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar yer almaktadır.

2019 Ağustos ayında Çorum ilinden yapılan ihracat içerisinde en büyük pay 57,4 milyon dolar değeri ile kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar aittir. Bu değeri 1,8 milyon dolar ile hububat, 1,7 milyon dolar ile gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler izlemektedir.”