‘En geç 2 yıl içinde yeni Adliye binasını Çorum’a kazandıracağız’

Güngörmüşler Konağı ve Aile Eğitim Merkezi açılışında yeni Adliye binası ile ilgili bir açıklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, yeni Adliye binasının en geç 2 yıl içinde Çorum’a kazandırılacağını söyledi.

‘En geç 2 yıl içinde yeni Adliye binasını Çorum’a kazandıracağız’

FATİH BATTAR
Güngörmüşler Konağı ve Aile Eğitim Merkezi açılışında yeni Adliye binası ile ilgili bir açıklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, yeni Adliye binasının en geç 2 yıl içinde Çorum’a kazandırılacağını söyledi.

 Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile birlikte yeni Adliye projesini görüştüklerini belirten Ceylan, yeni Adliye binası ile ilgili proje çalışmalarına başlandığını belirterek, en geç 2 yıl içinde Çorum’a yeni bir Adliye binası kazandırılacağını ifade etti. 

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2020, 19:28
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