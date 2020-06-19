‘En geç 2 yıl içinde yeni Adliye binasını Çorum’a kazandıracağız’

FATİH BATTAR

Güngörmüşler Konağı ve Aile Eğitim Merkezi açılışında yeni Adliye binası ile ilgili bir açıklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, yeni Adliye binasının en geç 2 yıl içinde Çorum’a kazandırılacağını söyledi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile birlikte yeni Adliye projesini görüştüklerini belirten Ceylan, yeni Adliye binası ile ilgili proje çalışmalarına başlandığını belirterek, en geç 2 yıl içinde Çorum’a yeni bir Adliye binası kazandırılacağını ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2020, 19:28