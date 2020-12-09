Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlara "En iyi narkotik polisi anne" projesi tanıtıldı.



Kentteki bir alışveriş merkezinde stant kuran ekipler, vatandaşlara "Uyuşturucu madde nedir?", "Madde bağımlılığı nedir?", "Uyuşturucuya başlama nedenleri", "Bağımlılık döngüsü" başlıklarının yer aldığı bilgilendirici broşürler dağıttı.

Narkotik suçlarla mücadelenin önemine dikkat çekilen broşürlerde, ayrıca madde bağımlısı olunmadan kullanımın fark edilmesi ve erken müdahalenin hayat kurtardığı vurgulandı. Broşürde bulunan "Gözümüz Olun" bölümünde ise vatandaşlardan karşılaştıkları uyuşturucu ticaretini doğrudan ve en hızlı şekilde güvenlik güçlerine bildirilmesi istenirken, uyuşturucuyla mücadele uygulamasının (UYUMA) nasıl indirileceği ve madde bağımlılığı ile mücadele çözüm merkezlerinin isim ve telefon numaraları da yer aldı. "En iyi narkotik polisi anne" projesinin tanıtımına narkotik köpeği Zeus da katıldı. Standı ziyaret eden vatandaşlar narkotik köpeğine yakın ilgi gösterirken bol bol fotoğraf çekti.