En kaliteli şeker üretimi

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Safi Holding Çorum Şeker Fabrikası, şeker üretiminde yeni bir başarıya imza attı.

Çorum Şeker Fabrikası A.Ş. Genel Müdürü Kemal Ateş, 2020 yılı sezonunda fabrika tarihinin en kaliteli şekerini üretmeyi başardıklarını açıkladı.

‘ZORDU AMA İMKANSIZ DEĞİLDİ’

Kemal Ateş, konuyla ilgili paylaştığı mesajında, “Zordu ama imkansız değildi. Çorum şeker tarihinin 7,4 puanla en kaliteli şekerini üreten değerli mesai arkadaşlarımı gönülden kutluyorum. Çorum Şeker Fabrikası A.Ş.’ye hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.