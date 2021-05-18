‘En önemli servetimiz gençlerimiz’

Çorum SMMMO Başkanı Ali Can Doğan, “19 Mayıs 1919, “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir” diyen bir liderle birlikte yürüyen halkın kurtuluş mücadelesine başlama zamanıdır.” dedi.

Milli ve manevi değerlerine bağlı, saygı ve hoşgörü içinde olan donanımlı gençlerle, Türkiye'nin geleceğinin teminat altında olacağını ifade eden SMMMO Başkanı Doğan, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “19 Mayıs gençlik, gençlik ise gelecek demektir. Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti gençlerimize emanettir. Gençlerimizin görev ve sorumluluğu, bu değerli emaneti yaşatarak sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmaktır.

Ülkemizin en önemli serveti gençlerimizdir. Bugün bizlerin bulunduğu konumlara yarın gençlerimiz gelecekleridir. İşte bu nedenle gençlerimize yaptığımız her hizmet, aslında ülkemiz geleceğine yapılmış birer yatırım olarak değerlendirilmelidir. Bir millet, gençlerini iyi yetiştirebildiği ver onlara, kendilerini ispat edecek imkânlar sunabildiği sürece ilerleyebilirler. Bu duygu ve düşüncelerle, başta ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.”